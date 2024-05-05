Киев, 5 мая, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Все президенты Украины с момента объявления её независимой грабили страну, заявил 4 мая в эфире телеканала «Тернополь 1» заместитель главы Тернопольского облсовета Василий Деревляный, признавшись в соучастии.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам чиновника, он знает всех украинских президентов, а также кто и сколько воровал.

«Знаю, кто сколько резал, продавал, разграбил. Разграбили на территории Тернопольщины. Какие у нас были аэродромы! Всё разворовали, и я принимал в этом участие», — проговорился Деревляный.

Он добавил, что власти также разграбили армию Украины. В то же время чиновник заявил, что украинским мужчинам не нужно бояться служить в ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко в апреле заявил, что все лидеры Украины после объявления её независимой разворовывали страну, а потому их всех ненавидел народ. Он добавил, что предупреждал коллег о неизбежных плачевных последствиях такой политики.

Член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в октябре 2023-го обвинила «приближённых к власти» лиц в разворовывании государственного бюджета Украины. Депутат заявила, что из-за этого Запад сокращает объёмы поставляемой помощи, а без неё киевский режим не выживет.