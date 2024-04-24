Минск, 24 апреля, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Все президенты Украины делили, грабили и воровали, их всех ненавидел украинский народ, заявил 24 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Сергей Корсун ИА Регнум

«На моих глазах с работы первого президента Украины до последнего — все делили, грабили и воровали», — сказал Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания (ВНС).

Белорусский лидер добавил, что предупреждал их, что это плохо закончится, потому что «приходили новые президенты, а народ ненавидел, как и предыдущих».

Как передавало ИА Регнум, 28 января президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Украину и страны Прибалтики в попытках искать «за морями лучшей жизни».

В июне 2023 года президент Лукашенко заявил, что главу киевского режима Владимира Зеленского ждёт судьба первого президента СССР Михаила Горбачёва.

Также Лукашенко отметил, что не разговаривает с Зеленским, но при этом не испытывает озлобленности на него. Глава Белоруссии уточнил, что не считает его специалистом и профессионалом в политике, и потому, по его словам, украинский президент «не понимает, что он сам творит ещё по многим вопросам».