Абатский район, Тюменская область, 5 мая, 2024, 08:12 — ИА Регнум. К 08:00 (06:00 мск) 5 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатское в Тюменской области поднялся до отметки 1234 сантиметра. Это следует из данных гидрологических бюллетеней, опубликованных 5 мая в Telegram-канале информцентра регионального правительства.

Сергей Русанов/ТАСС

Согласно этой информации, утром 4 мая уровень воды в Ишиме в Абатском составлял 1235 сантиметров, вечером в субботу он снизился до 1233 сантиметров, однако к утру 5 мая поднялся до 1234 сантиметров.

При этом критическую отметку опасного явления для Абатского составляет уровень в 960 сантиметров. В самом негативном варианте развития событий в Абатском районе могут оказаться затоплены 22 населённых пункта, в которых проживают свыше 2,5 тысячи человек.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля стало известно, что пять деревень в Абатском районе затопило из-за паводка и ещё 14 населённых пунктов отрезало водой. Десятки домов и придомовых территорий попали в зону подтопления, жители восьми населённых пунктов остались без электроснабжения.

Ранее в этот же день информцентр правительства Тюменской области сообщил о приближении уровня воды в реке Ишим в селе Викулово к критической отметке опасного явления. На тот момент он составлял 976 сантиметров, поднявшись за сутки более чем на метр.