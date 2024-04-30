Абатский район, Тюменская область, 30 апреля, 2024, 10:29 — ИА Регнум. В Тюменской области пять деревень в Абатском районе затопило из-за паводка, сообщил 30 апреля глава района Игорь Васильев в Telegram-канале.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Отрезано от большой земли 14 населённых пунктов, пять деревень затоплены водой», — написал Васильев.

Он также добавил, что уровень воды в реке Ишим сегодня составляет 1221 см — на 73 см выше паводка 2017 года. В Арбатском районе в зоне затопления оказались десятки домов и придомовых территорий, жители восьми населённых пунктов остались без электроснабжения.

Специалисты ведут борьбу с паводком на дамбах села Абатское и на федеральной дороге. В Ощепковском и Назаровском продолжается стремительный подъем воды, сообщил Васильев. Администрация Абатского района занимается вопросом выплат пострадавшим от паводка, добавил он.

По данным МЧС, в районе Абатского уровень воды в Ишиме поднялся на семь сантиметров и составил 1221 см. В Абатском районе специалисты направили основные усилия на защиту участка федеральной трассы Тюмень-Омск. В селе эвакуировали население и животных.

Всего в Тюменской области подтопленными в 36 населённых пунктах остаются 205 жилых домов, 523 дачных дома, 2935 приусадебных участков и 25 участков автодорог.

Как сообщало ИА Регнум, в Абатском районе сотрудники МЧС выявили протечки в земляной насыпи. В этом районе проходит участок федеральной автодороги Р-402 Тюмень — Омск. Специалисты контролируют временные земляные насыпи вдоль трассы в круглосуточном режиме.

В Тюменской области 30 апреля уровень воды в Ишиме приблизился к критической отметке в Викуловском районе. По состоянию на 08:00 (06:00 мск), в селе Викулово вода поднялась до уровня 976 сантиметров, за сутки — на 102 см. По данным губернатора Александра Моора, вода в Викулово продолжит подниматься до 2 мая, а пик ожидают 5–6 мая.