Нью-Йорк, США, 5 мая, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Эвакуацию провели две синагоги в Нью-Йорке в связи с угрозой взрывов. Об этом 4 мая сообщила газета The New York Post со ссылкой на полицию города.

Robert Michael/dpa/picture-alliance/ТАСС

Уточняется, что информацию об угрозе взрыва сотрудники полиции получали 4 мая дважды. Сообщения поступили в 15:15 и в 16:30 по местному времени (22:15 мск и 23:30 мск). Первая синагога находится недалеко от Центрального парка, вторая расположена на Манхэттене в Мидтауне.

Обе угрозы позднее признаны ложными. Полиция начала расследование произошедшего. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что её офис осведомлён об инциденте с ложными угрозами и отслеживает ситуацию. Как указала Хокул, злоумышленники, пытавшиеся запугать людей, должны понести ответственность за подобные деяния.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Варшаве задержан подозреваемый в попытке поджечь синагогу с помощью зажигательной смеси в бутылке. Как сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, в результате никто не пострадал. Бутылка с горючей смесью разбилась о стену здания, на стене остались следы сажи и копоти. Зданию серьёзного ущерба не нанесено.