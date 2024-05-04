Москва, 4 мая, 2024, 22:14 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьёва решила завершить спортивную карьеру в 32 года. Об этом она объявила 4 мая в ходе чемпионата России, проходящего в Московской области, сообщил «Матч ТВ».

Владимир Астапкович /РИА Новости Олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьёва

«Это путешествие длилось много лет. Вместе со мной вы плакали и радовались, хочу поблагодарить вас за это», — сказала она.

Воробьёва поблагодарила Федерацию борьбы и Министерство спорта. Она напомнила, что неоднократно выступала за Россию на Олимпийских играх.

Воробьёва победила на Олимпиаде 2012 года в Лондоне в весовой категории до 72 кг. В Рио-де-Жанейро в 2016 году спортсменка выступала в категории до 69 кг и завоевала серебро. Она также побеждала на чемпионатах мира в 2015 и 2019 годах.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле о завершении спортивной карьеры объявила чемпионка мира по волейболу в составе сборной России Татьяна Кошелева. Ей исполнилось 35 лет. Она назвала настоящей победой для спортсмена то, когда он чувствует себя чемпионом.