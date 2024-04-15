Москва, 15 апреля, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Чемпионка мира по волейболу в составе сборной России Татьяна Кошелева объявила о завершении карьеры в возрасте 35 лет. Об этом она сообщила в социальных сетях.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Татьяна Кошелева

«Сегодня хочу сообщить, что официально завершаю свою карьеру в роли профессионального спортсмена», — написал она на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ).

Волейболистка добавила, что счастлива завершить карьеру на своих условиях. Она отметила, что когда спортсмена называют чемпионом — это достижение, но когда он чувствует себя чемпионом — это настоящая победа.

Татьяна Кошелева — чемпионка мира 2010 года и двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы 2013 и 2015 годов. Она также является бронзовым призером чемпионата Европы 2007 года. Выступала в России, Турции, Бразилии, Китае. Была многократной чемпионкой России в составе «Заречье-Одинцово» и «Динамо-Ак Барс», призёром Лиги чемпионов с «Экзачибаши».

С 2021 года являлась игроком итальянской лиги «Валлефолья». На её счету победы и призовые места в клубных чемпионатах мира под знамёнами разных команд. Кошелева является трехкратной чемпионкой России и пятикратной обладательницей кубка страны.

Как сообщало ИА Регнум, российские гимнастки, чемпионки мира по художественной гимнастике сёстры Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру. В феврале спортсменки рассказали журналистам, что собираются выступать в шоу после завершения спортивной карьеры и у них много планов на будущее.