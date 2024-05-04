Днепропетровск, Украина, 4 мая, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Суд на Украине приговорил жителя Днепра (Днепропетровска) к году лишения свободы условно за съёмку на видео и публикацию в соцсетях раздачи повесток сотрудниками территориальных центров комплектования (военкоматов). Об этом 4 мая сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Следствие установило, что мужчина выложил не менее десяти таких видео. Их расценили как раскрытие информации о передвижении сил украинской армии.

Блогер на суде признал вину и раскаялся. Он заявил, что выкладывал видео, чтобы добиться популярности в соцсетях. Кроме условного срока, суд постановил конфисковать смартфон, которым блогер снимал военкомов, в пользу государства.

Как сообщало ИА Регнум, в январе суд на Украине вынес обвинительный вердикт мужчине за уклонение от призыва, несмотря на то что он 16 раз приходил по повесткам в военкомат, но его признавали негодным для службы в армии. Когда он, разочаровавшись из-за бардака в ТЦК, дважды не явился по повесткам, против него возбудили уголовное дело. Уклонисту заменили реальный срок на два года испытательного.

В феврале в Днепропетровске суд приговорил к пяти годам тюрьмы настоятеля храма канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Священника обвинили в поддержке России. По данным следователей, он призывал прихожан переезжать в страну и помогать российской армии.