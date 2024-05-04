Улан-Удэ, 4 мая, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Семья бывшего командира группы спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) капитана Эдуарда Ульмана опровергла его гибель в ходе спецоперации. Об этом 4 мая сообщила зампредседателя общественной организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробенкова.

Эдуард Ульман

«Сегодня, 4 мая, я разговаривала по телефону с супругой капитана Ульмана. Она в недоумении от распространяемой в СМИ информации о гибели её мужа в ходе СВО», — сказала она в беседе с изданием «Коммерсантъ».

По словам Коробенковой, сын которой является бывшим сослуживцем Ульмана, в этом случае СМИ опубликовали непроверенные сведения.

Семья экс-командира группы спецназа ГРУ может заявить только то, что Ульман погиб ещё в 2007 году, отметила замглавы общественной организации.

В то же время Коробенкова уточнила, что официальных данных о гибели бывшего спецназовца нет.

«Такой информацией не располагает даже военная прокуратура, представитель которой 3 мая звонил мне и моему сыну, чтобы получить подтверждение гибели капитана Ульмана», — пояснила она.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая в СМИ появились сообщения о том, что заочно осужденный за расстрел мирных жителей в Чечне в 2002 году Ульман погиб в зоне проведения спецоперации. Утверждалось, что эту информацию в том числе подтвердила Коробенкова.

По данным следствия, Ульман в январе 2002 возглавлял разведгруппу ГРУ, обстрелявшую из засады не остановившийся по требованию военных автомобиль, в котором оказались гражданские лица. Разведчики вначале оказали раненым помощь, а потом их расстреляли. По утверждению Ульмана, приказ расстрелять раненых ему дало командование.

В мае 2024 года Военный суд Северо-Кавказского военного округа вынес оправдательный приговор «группе Ульмана». Однако позднее это судебное решение обжаловали.

Ульман и двое участников разведывательного рейда пропали в 2007 году, и в июне того же года Военный суд Северо-Кавказского военного округа вынес им обвинительный приговор. Командира группы приговорили к 14 годам заключения, пропавшим с ним Владимиру Воеводину и Александру Калаганскому дали 12 и 11 лет соответственно. Присутствовавшего на заседании суда Алексея Перелевского приговорили к девяти годам колонии строгого режима.