Улан-Удэ, 3 мая, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Капитан спецназа Эдуард Ульман, заочно осужденный за расстрел мирных жителей в Чечне в 2002 году, погиб в зоне СВО, сообщило 3 мая издание «Новая Бурятия».

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Про смерть офицера журналисты узнали от экс-руководителя общественной организации «Союз военнослужащих «Защита» Сергея Семанчука. Он активно доказывал невиновность Ульмана, когда его судили.

Глава отделения организации «Женщины Бурятии» в Улан-Удэ, которая также является матерью бывшего сослуживца Семанчука, Наталья Коробенкова подтвердила информацию о гибели осуждённого офицера.

Как установило следствие, Ульман в январе 2002 возглавлял разведгруппу ГРУ, которая, находясь в засаде, обстреляла автомобиль, не остановившийся по требованию военных. В нём оказались мирные жители. Разведчики оказали раненым помощь, а потом их расстреляли. Ульман заявил, что получил от командования приказ расстрелять раненых, несколько раз просил повторить приказ и каждый раз получал подтверждение.

В мае 2024 года Военный суд Северо-Кавказского военного округа в ходе заседания, проходившего в Ростове-на-Дону, вынес оправдательный приговор «группе Ульмана». Однако решение суда обжаловали.

В 2007 году Ульман и двое участников разведрейда пропали. В июне Военный суд Северо-Кавказского военного округа вынес им обвинительный приговор. Ульмана приговорили к 14 годам заключения, пропавшим с ним Владимиру Воеводину дали 12 лет, Александру Калаганскому — 11 лет. Присутствовавшего на суде Алексея Перелевского осудили на девять лет колонии строгого режима.