Бразилиа, 4 мая, 2024, 07:10 — ИА Регнум. До 39 человек возросло количество погибших в результате наводнений, вызванных сильными ливнями на юге Бразилии в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Об этом 3 мая сообщил телеканал CNN Brasil.

Lucio Tavora/XinHua/Global Look Press

Уточняется, что на сегодняшний день жертвами сильнейших за последние несколько десятков лет наводнений стали 39 человек, ещё 68 числятся пропавшими без вести. Кроме того, по данным правительства штата, пострадали из-за разгула стихии как минимум 74 человека.

Дожди в Риу-Гранди-ду-Сул начались в понедельник, 29 апреля. К настоящему моменту пострадали 265 муниципалитетов, 32 тысячи человек остались без крова и находятся во временных убежищах. В столице штата Порту-Алегри прорвало один из шлюзов озера Патус, под угрозой затопления оказались районы на севере города. В пострадавший регион на фоне неблагоприятных прогнозов прибыла делегация во главе с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Как уточнили специалисты Бразильской геологической службы, наводнение стало самым сильным за более чем 80 лет. Уровень воды в ряде городов был самым высоким с начала наблюдений почти 150 лет назад.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на юге Бразилии жертвами наводнений стали 29 человек, ещё 60 пропали без вести. Для части территории штата Риу-Гранди-ду-Сул сохраняется красный уровень тревоги.