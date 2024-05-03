Тверь, 3 мая, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Итоги реализации госпрограммы «Молодежь Верхневолжья» и задачи на период до 2030 года рассмотрело сегодня, 3 мая, правительство Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области

«В текущем году начнется реализация нового национального проекта «Молодежь России», — рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Госпрограмма «Молодежь Верхневолжья» нацелена на создание условий для получения молодыми людьми качественного образования, трудоустройства и закрепления в регионе, на помощь молодым семьям с детьми, предпринимателям и специалистам, на поддержку участия молодежи в общественной жизни.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, в регионе проживает более 275 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это около 23% от общей численности населения в Верхневолжье. Большинство из них — 78,6% — городские жители, 21,4% — сельские.

При разработке госпрограммы «Молодежь Верхневолжья» учтены данные социологического исследования о ценностях и ориентирах современных юношей и девушек. По итогам прошлого года, по сравнению с предыдущим, отмечен рост значимости для молодежи патриотизма, работы на благо общества, политической активности.

Одно из ключевых направлений госпрограммы — вовлечение молодежи региона в патриотическую и поисковую работу. В прошлом году поисковыми экспедициями с участием молодых активистов подняты останки почти 1000 красноармейцев, установлены имена 41 солдата. В сентябре этого года пройдет ежегодная международная экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Участниками патриотических акций в 2023-м стали 89 тысяч молодых людей. 130 тысяч юношей и девушек присоединились к мероприятиям в поддержку участников специальной военной операции. Они писали письма бойцам СВО, собирали гуманитарные грузы, общались с военнослужащими, проводили памятные акции.

«Юнармия» в регионе объединяет уже более 7300 детей, «Движение первых» — свыше 13 760 человек. Активисты задействованы в проведении памятных церемоний, военно-спортивных игр, образовательных и патриотических проектов, таких как «Хранители истории». Как отметила замначальника главного штаба всероссийского движения «Юнармия» Екатерина Чижикова, Тверская область является самым активным регионом — участником проектов, включенных в Стратегию развития движения до 2030 года, а также базовым регионом-организатором форума выпускников «Юнармии».

Мероприятия госпрограммы реализуются в том числе в рамках национального проекта «Образование». В соответствии с ним обеспечиваются возможности для социальной активности молодежи по различным направлениям. Одно из самых значимых — волонтерство. Так, в 2023 году количество участников добровольческого движения в Тверской области превысило 158 тысяч человек. К 2030 году предполагается расширить его до 172 тысяч.

Свою инициативность молодые люди региона подтверждают в рамках грантовых конкурсов Росмолодежи: 30 проектов-победителей от Тверской области в прошлом году получили поддержку из федерального бюджета. По этому показателю регион вошел в топ-4 субъектов Центрального федерального округа. Поддержанные проекты связаны с творчеством, волонтерством, профилактикой негативных явлений.

Еще одно значимое направление госпрограммы — профориентационная работа с молодежью. Ежегодно предусмотрено проведение порядка 25 профориентационных инициатив. Среди таких проектов — «Лето в молодежном квартале» в формате лагеря для подростков, «Молодежь детям: наставники» и другие.

Самым масштабным событием в Тверской области является проект «Билет в будущее». На одноименной платформе зарегистрировано 35 тысяч учеников 6-11-х классов Верхневолжья, поддержку в выборе профессии оказывают около 30 предприятий-партнеров. В конце 2023 года свыше 12 тысяч школьников побывали на масштабном фестивале «Билет в будущее» в тверском парке «Россия — Моя история», который в этом году признан победителем Всероссийского конкурса «Премия первых» в номинации «Место для досуга».

Особое внимание уделяется поддержке молодых семей Верхневолжья. В ближайшие три года порядка 400 семей смогут улучшить жилищные условия благодаря областным сертификатам на приобретение или строительство жилья.