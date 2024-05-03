Канск, Красноярский край, 3 мая, 2024, 09:53 — ИА Регнум. В результате наезда автопогрузчика на лесопромышленном предприятии в Канске на востоке Красноярского края погиб подросток. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Кадр из видео

«В следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о том, что в Канской межрайонной больнице скончался 17-летний подросток, поступивший с травмами, полученными в результате наезда на него автопогрузчика на промышленной территории деревоперерабатывающего предприятия», — проинформировали в ведомстве.

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Уточняется, что следователи возбудили по этому факту уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») в отношении 41-летнего водителя погрузчика.

По предварительной информации, вечером 2 мая работающие разнорабочими 17-летний подросток и водитель передвигались на автопогрузчике по промышленной территории деревообрабатывающего предприятия в Канске, и находящийся на вилочном захвате автопогрузчика юноша в этот момент упал под колёса. Позднее он скончался в больнице от многочисленных травм. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины трагического инцидента.

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