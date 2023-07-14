Новоуральск, Свердловская область, 14 июля, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Работники, находившиеся в цеху Уральского электрохимического комбината в Свердловской области (УЭХК), где произошла разгерметизация баллона с обеднённым гексафторидом урана, прошли медобследование, большинство из них направлены домой, сообщили 14 июля в компании.

Павел Лисицын/РИА Новости Контейнеры с обедненным гексафторидом урана на открытой площадке «Уральского электрохимического комбината»

«Один человек погиб», — уточнили в отделе по связям с общественностью УЭХК.

По информации компании, один сотрудник получил механическую травму, несовместимую с жизнью. Остальных работников направили на медицинское обследование в ЦМСЧ №31 ФМБА России Новоуральска. Большинство из них вернулись домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Погибший — слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства. Семье погибшего окажут всю необходимую помощь. Гендиректор УЭХК Александр Дудин и весь коллектив комбината и госкорпорации «Росатом» выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщало ИА Регнум, разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объёмом 1 куб. м на Уральском электрохимическом комбинате произошла 14 июля в 9:13 в цехе № 53. В Росатоме прокомментировали аварию на комбинате в Новоуральске. Заместитель генерального директора по производству АО «УЭХК» Юрий Минеев заявил, что последствия ЧП, где произошла разгерметизация баллона с обеднённым гексафторидом урана, не несут рисков для населения региона. По его словам, ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка.