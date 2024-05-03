Москва, 3 мая, 2024, 10:20 — ИА Регнум. В Москве на 88-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Казахской ССР, актёр и режиссёр Вадим Григорьев. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

dramavladimir.ru Актёр и режиссёр Вадим Григорьев

Вадим Григорьев ушёл из жизни 1 мая в своей квартире на Бибиревской улице. Утром сын Вадима Борисовича пришёл проведать отца и обнаружил его мёртвым, об этом он сообщил в правоохранительные органы.

«Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность. Никаких следов криминального характера смерти не обнаружено», — рассказал собеседник агентства.

Вадим Борисович Григорьев родился 28 июня 1936 года. Он окончил режиссёрский курс ГИТИСа и работал во Владимирском театре драмы, затем в качестве главного режиссёра был приглашён в Ташкентский русский ТЮЗ. Одновременно Вадим Григорьев возглавил режиссёрский курс в Ташкентском театрально-художественном институте. В 1970-м Григорьев перебрался в Хабаровский край, где сначала был главным режиссёром Хабаровского ТЮЗа, а затем занял аналогичную должность в Хабаровском театре музыкальной комедии. Там Григорьев познакомился с супругой — Ниной Николаевной Желенковой. Она работала вместе с мужем в театрах музыкальной комедии Хабаровска, Караганды, Томска, Оренбурга ведущей солисткой-вокалисткой.

В 1973 году режиссёра пригласили помочь создать и возглавить Карагандинский театр музыкальной комедии в Казахской ССР. За свою работу в 1974 году Вадим Борисович получил звание заслуженного деятеля искусств Казахской ССР. Под его руководством в театре было поставлено множество спектаклей, в том числе «Вольный ветер» И. О. Дунаевского, «Сорочинская ярмарка» А. П. Рябова, «Свадьба в Малиновке» Б. А. Александрова, «Венские встречи» И. Штрауса и многие другие. С 1980 года Вадим Григорьев возглавил Театр музыкальной комедии города Томска-7 (закрытого административно-территориального образования Северск). Затем отправился в Оренбург и за два года наладил работу местного театра музыкальной комедии. Следующей остановкой Вадима Борисовича стала Йошкар-Ола (Республики Марий Эл). В 1988 году Григорьев был назначен директором кинодирекции Кировского района Москвы, с 1991 года он возглавил фирму «Арт-синема» и работал в Московском союзе концертных деятелей РФ. Затем он около года выполнял обязанности директора-распорядителя театра «Бенефис» в Москве. С 1995 года в течение семи лет Григорьев был директором Московского детского театра теней. В 2012 году он ушёл на заслуженный отдых. Вадим Борисович был членом Союза театральных деятелей РФ, он был удостоен множества наград.