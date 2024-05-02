Москва, 2 мая, 2024, 12:58 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы заступили на круглосуточное дежурство 16 расчетов поливомоечной техники. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, они готовы помочь пожарным в случае травяных пожаров.

Beale.af.mil Борьба с травяным пожаром

Как отметил Бирюков, в связи с началом пожароопасного сезона приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров в Новой Москве. «На круглосуточное дежурство там заступили шестнадцать расчетов поливомоечной техники, — подчеркнул заместитель мэра российской столицы. — Они базируются вблизи природных и озелененных территорий, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае возгорания травы».

Дежурство 16 расчетов организовано в поселениях Вороновское, Новофедоровское, Киевский, Михайлово-Ярцевское, Роговское, в городском округе Щербинка и в городском округе Троицк.

Пётр Бирюков сообщил, что каждый расчет состоит из двух представителей добровольной пожарной охраны, прошедших специальное обучение, и поливомоечной машины. Расчеты базируются в подразделения пожарно-спасательного гарнизона ТиНАО.

По словам заместителя мэра Москвы, автомобиль способен быстро доставить к месту происшествия восемь тонн воды. Также к его насосу можно подключить пожарный рукав. «Это позволит пожарным эффективнее организовывать работу по тушению возможных возгораний на природных и озелененных территориях, в том числе, если водоисточники находятся в удалении», — подчеркнул Пётр Бирюков.