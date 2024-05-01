Чита, 1 мая, 2024, 13:09 — ИА Регнум. В садовом товариществе в Читинском районе в Забайкальском крае локализовали крупный пожар, сообщили 1 мая в пресс-службе МЧС.

Кадр из видео

«Предварительно, площадь составила 1200 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

В МЧС отметили, что существовала угроза перехода огня на спортивный лагерь и на дачный кооператив. Огнеборцы не допустили распространения пламени. К тушению привлекли 120 специалистов и задействовали 30 единиц техники.

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Ранее ИА Регнум сообщало о крупном пожаре в Читинском районе. Пожар вспыхнул в дачном посёлке, загорелись 30 строений, а затем возгорание перешло на лесной массив.

Накануне, 30 апреля, крупный пожар вспыхнул в Улан-Удэ. В Заиграевском районе загорелись жилые дома и хозяйственные постройки. Борьбу с огнём осложнял сильный ветер. Открытое горение ликвидировали поздно вечером, 17 дачных домов сгорели.