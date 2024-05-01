Москва, 1 мая, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Умер советский и российский звукорежиссёр, музыкальный продюсер, работавший с рок-группами «Кино» и «Алиса», Андрей Тропилло, сообщил 1 мая в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) художник Олег Бурьян.

Алексей Даничев/РИА Новости Андрей Тропилло

«Покинул материальный мир мой друг Андрей Тропилло», — написал Бурьян.

Продюсеру было 74 года. Последние годы он жил в Финляндии — на родине жены.

Тропилло начал работать с ленинградскими и другими рок-группами с 1970-х годов. Он создал неофициальную студию «АнТроп», на которой записывал песни «Кино», «Алиса», «Зоопарк» и другие. В 1991 году создал продюсерский центр.

В 1990-х годах Тропилло выпускал аудиокассеты, в 1999 году Тропилло создал завод по производству компакт-дисков. Он издавал записи российских и зарубежных музыкальных групп. О переезде в Финляндию сообщил в 2020 году.