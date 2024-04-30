Площадь пожара в Улан-Удэ составила 3000 квадратных метров
Улан-Удэ, 30 апреля, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Площадь горящих в Улан-Удэ домов и надворных построек составила 3000 кв. метров, сообщили 30 апреля в МЧС.
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«Горят дома и надворные постройки на общей площади 3000 квадратных метров», — сообщило министерство.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС.
Дальнейшую информацию уточняют.
Как сообщало ИА Регнум, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил, что жилые дома горят на окраине городе. Он добавил, что жителей эвакуируют. Пункт временного размещения развернули на базе спортивной школы на Кабанской улице.
В тот же день глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что из-за ветра в Улан-Удэ вспыхнули пять пожаров.