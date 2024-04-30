Жилые дома вспыхнули на окраине Улан-Удэ
Жилые дома вспыхнули на окраине Улан-Удэ, жителей эвакуируют
Улан-Удэ, 30 апреля, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Жилые дома загорелись на окраине Улан-Удэ, жителей эвакуируют, сообщил 30 апреля мэр города Игорь Шутенков.
«На Бурводе возгорание построек во дворах <…> идёт эвакуация людей», — написал он в Telegram-канале.
По словам градоначальника, началось заседание комиссии по ЧС. Пункт временного размещения развернули на базе спортивной школы на Кабанской улице. На месте также работают сотрудники МЧС.
Ранее в тот же день глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что из-за ветра в Улан-Удэ вспыхнули пять пожаров. Порывы достигали 28 м/с.
Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля в Раменском вспыхнул пожар на складе с пластиковыми трубами. В ликвидации возгорания участвовали 70 человек и задействовали 22 единицы техники. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. По данным МЧС, ранее из горящего здания склада смогли самостоятельно эвакуироваться 30 человек. Позднее возгорание полностью потушили.