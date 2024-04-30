Оренбург, 30 апреля, 2024, 09:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области 1158 жилых домов освободилось от воды, сообщили 30 апреля в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Sergey Nikiforov/Global Look Press

«На 30 апреля в регионе за сутки от воды освободилось 1158 жилых домов и 1249 приусадебных участков. Всего на территории 33 муниципальных образований в 108 населённых пунктах и 46 СНТ освобождено от воды 23 663 жилых дома и 40 081 приусадебный участок», — сообщили власти региона.

Комиссии обследовали за сутки 747 домов, определяя их степень пригодности для дальнейшего проживания.

За сутки специалисты откачали в регионе из зоны затопления 91 409 кубометров воды. За всё время борьбы с паводком откачали более 626 791 кубометра воды с подтопленных территорий.

«Просушено 3462 домовладения, из них 589 — за вчерашний день», — сообщили в пресс-службе.

Также в регионе восстановили 57 км дорог, очистили за последние сутки 23 км дорожного полотна. Подачу газа за сутки возобновили 226 абонентам, электричества — 2292 абонентам.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Оренбургской области 27 апреля проинформировало о том, что специалисты признали 1745 затопленных домов подлежащими сносу после затопления. Капитальный ремонт потребуется 3201 жилому дому, 61 дом признали пригодным для проживания.

По данным МЧС России, в Оренбургской области на сегодняшний день подтопленными остаются 6778 жилых домов и 11 957 приусадебных участков.