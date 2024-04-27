В Оренбургской области признали подлежащими сносу 1745 затопленных домов
Оренбург, 27 апреля, 2024, 10:51 — ИА Регнум. В Оренбургской области комиссия по оценке жилья признала подлежащими сносу 1745 затопленных домов. Об этом сообщило правительство региона.
«За сутки комиссиями по оценке жилья обследовано 902 дома. Всего специалисты обследовали 5007 домов, из них 3201 признаны подлежащими капительному ремонту, 1745 признаны аварийными и подлежащими сносу, 61 дом пригоден для проживания», — следует из сообщения.
Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложил президенту России Владимиру Путину, что гидрологическая обстановка в регионе стабилизировалась, уровень воды в реках снижается.
Вместе с тем глава государства обратил внимание на небольшой процент заявителей, получивших выплаты в пострадавших от паводков регионах, и призвал наладить работу с людьми.
Кроме того, президент пояснил, что работу с заявлениями людей, пострадавших от паводков, необходимо наладить таким образом, чтобы они понимали, на какую помощь вправе рассчитывать.
Глава государства обратил внимание, что в Оренбургской области число принятых заявлений примерно в десять раз больше числа граждан, получивших выплаты.
В ходе совещания по ликвидации последствий паводков глава МЧС Александр Куренков доложил главе государства, что в Оренбургской области выплаты получили 46 тыс. человек из более чем 400 тыс. подавших заявления. В Курганской области из 15 тыс. заявителей получили выплаты 1,5 тыс. человек, а в Тюменской области 87 семей при 320 поданных заявках.