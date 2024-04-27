Оренбург, 27 апреля, 2024, 10:51 — ИА Регнум. В Оренбургской области комиссия по оценке жилья признала подлежащими сносу 1745 затопленных домов. Об этом сообщило правительство региона.

РИА Новости/Максим Богодвид

«За сутки комиссиями по оценке жилья обследовано 902 дома. Всего специалисты обследовали 5007 домов, из них 3201 признаны подлежащими капительному ремонту, 1745 признаны аварийными и подлежащими сносу, 61 дом пригоден для проживания», — следует из сообщения.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложил президенту России Владимиру Путину, что гидрологическая обстановка в регионе стабилизировалась, уровень воды в реках снижается.

Вместе с тем глава государства обратил внимание на небольшой процент заявителей, получивших выплаты в пострадавших от паводков регионах, и призвал наладить работу с людьми.

Кроме того, президент пояснил, что работу с заявлениями людей, пострадавших от паводков, необходимо наладить таким образом, чтобы они понимали, на какую помощь вправе рассчитывать.

Глава государства обратил внимание, что в Оренбургской области число принятых заявлений примерно в десять раз больше числа граждан, получивших выплаты.

В ходе совещания по ликвидации последствий паводков глава МЧС Александр Куренков доложил главе государства, что в Оренбургской области выплаты получили 46 тыс. человек из более чем 400 тыс. подавших заявления. В Курганской области из 15 тыс. заявителей получили выплаты 1,5 тыс. человек, а в Тюменской области 87 семей при 320 поданных заявках.