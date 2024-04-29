Одесса, Украина, 29 апреля, 2024, 18:36 — ИА Регнум. В Одессе прогремели взрывы. Об этом стало известно вечером 29 апреля.

Иван Шилов ИА Регнум

«О взрывах в Одессе сообщают местные паблики», — сообщил Telegram-канал «Страна. ua».

Взрывы раздались после объявленной воздушной тревоги, сигналы которой прозвучали в 18:24 (совпадает с мск). Никаких других подробностей не сообщается.

Официальных сообщений, подтверждающих удары по объектам на территории Украины, от российского Минобороны не поступало.

Как передавало ИА Регнум, «Страна. ua» сообщала о взрывах в Одессе несколькими днями ранее. Тогда после взрыва в небо поднялся дым и начало наблюдаться отключение электричества в части города. Воздушную тревогу объявляли в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской, затем — в Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской и Винницкой областях.