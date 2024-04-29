Красноярск, 29 апреля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. В ресторане «Хозяин тайги» президент Федерации бокса Красноярского края Константин Быковский подрался с сотрудниками ритуальной компании, сообщило 29 апреля сетевое издание «Проспект Мира».

Инцидент произошёл в Бобровом логу вечером 27 апреля.

Издание связалось с руководителем Федерации бокса Быковским, чтобы прояснить ситуацию. Тот рассказал, что пришёл с женой в ресторан отметить день рождения. В заведении рядом сними сидела шумная компания, которая нецензурно выражалась. Сначала Быковский попросил администратора сделать компании замечание, однако молодые люди не отреагировали. Тогда Константин сделал замечание сам.

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После третьего обращения Быковский раздал свои визитки, а те дали свои — из ритуальной компании. Завязалась драка. По словам Быковского, ему угрожали, что «прострелят ноги» и «закопают».

На следующий день, как рассказал Быковский, у участников конфликта нашлись общие знакомые, которые помогли уладить ситуацию. Заявления в полицию никто не подавал.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля в Сети появилось видео массовой драки на пешеходной улице в центре Саратова. Потасовка началась около гостиницы «Волга» на проспекте Столыпина. В какой-то момент в толпу врезался автомобиль. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц.

В феврале в центре Новосибирска группа молодых людей избила мужчину. Инцидент произошёл днём 7 февраля возле железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный. Перепалка переросла в массовую драку. Потерпевшего избили и под звуки стрельбы погрузили в машину.