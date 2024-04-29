Санкт-Петербург, 29 апреля, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Экс-футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин назвал главной проблемой санкт-петербургского клуба в последних матчах Российской Премьер-лиги доставку мяча в последнюю треть поля. Он заявил об этом 29 апреля в эфире «Матч ТВ».

Алексей Даничев/РИА Новости

«Зенит» вечером 28 апреля уступил московскому «Динамо» в матче 26‑го тура РПЛ со счётом 1:0. Это поражение стало вторым подряд для петербуржцев.

«Зенит» хорошо сыграл в обороне, мяч держали тоже здорово. Вся проблема команды в этом матче — в последней трети поля. «Зенит» почти не доставляет туда мяч», — сказал он.

По словам Аршавина, это было не только в последнем матче, но и в предыдущих, хотя «Зенит» и не позволял динамовцам в последней встрече разгонять атаки.

«Никто не берёт инициативу на себя, все выбирают самые простые пути», — пояснил экс-футболист.

По итогам 26 туров РПЛ «Зенит» набрал 50 очков, сохранив лидерство в турнирной таблице РПЛ. На втором месте идёт «Краснодар», у которого 49 очков по итогам 25 матчей.

Как сообщало ИА Регнум, «Зенит» сыграл вничью с московским «Спартаком» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Игра проходила на поле петербургского стадиона «Газпром Арена» и завершилась со счётом 0:0.

Клуб «Краснодар» уверенно обыграл воронежскую команду «Факел» в домашнем матче 25-го тура РПЛ со счётом 2:0. Эта победа позволила краснодарцам сократить отрыв от лидирующего в турнирной таблице РПЛ «Зенита» до минимального.