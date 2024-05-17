Москва, 17 мая, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов заявил, что сбежавшая из дома в Чечне Лия Заурбекова покинула территорию России.

Кадр из видео Лия Заурбекова

«Право на личную жизнь защищено Конституцией, равно как и право на свободу действий», — пояснил правозащитник 17 мая в Telegram-канале.

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Он добавил, что ни о какой угрозе жизни речи на данный момент не идет и не шло ранее, это пример навязывания публичного мнения, основанного на домыслах блогеров и отдельных журналистов. На сегодняшний день нет подтверждённых фактов нарушения прав и законных интересов Лии, которые преследовались бы по закону, подчеркнул Ионов. Правозащитник также предупредил, что некоторые блогеры пытаются посеять раздор и вражду на национальной почве.

По данным правозащитной организации «Марем», 19-летняя девушка сбежала из дома 13 мая. Как писали СМИ, девушка ушла из дома якобы из-за «психологического и физического насилия». Находясь в столичном отделе полиции, она попросила не выдавать её родственникам, которые приехали за ней.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин в ноябре 2023 года назвал предательством попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть российское общество. Глава государства подчеркнул, что подобные попытки являются преступлением против всей России.