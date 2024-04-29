Киев, 29 апреля, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Украинские власти пересмотрели собственные обязательства по соблюдению некоторых статей Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах на время действия военного положения. Документ опубликовали на сайте Совета Европы.

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Киев пересмотрел заявление в Совет Европы об отступлении от обязательств по соблюдению Европейской конвенции.

«В связи с введением военного положения на Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30–34,38,39,41–44, 53 Конституции Украины могут быть временно ограничены на период военного положения», — отмечается в документе.

Имеется в виду ряд статей конституции Украины, включая право на неприкосновенность частной жизни, на тайну переписки и телефонных переговоров, на неприкосновенность жилища, на свободу передвижения и выбора места жительства, на свободу слова и мысли, на право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом и др.

В числе мер Киева, которые могут рассмотреть в качестве отступления от соблюдения международных документов, перечислили особый режим въезда и выезда из страны, введение комендантского часа, принудительное отчуждение имущества для нужд государства, ограничение передвижения граждан, установление военного сбора для граждан и компаний и др.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года Киев впервые подал заявление об отступлении от Конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах в период военного положения.

Президент Владимир Путин 21 ноября 2023 года заявил, что Россия продолжает чётко следовать всем своим обязательствам в области прав человека. Глава государства подчеркнул, что российская сторона вынуждена была отказаться от членства в международных институтах в сфере прав человека из-за их ангажированности. При этом она чётко продолжает выполнять обязательства в области прав человека, добавил российский лидер.