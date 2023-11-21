Москва, 21 ноября, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Россия продолжает чётко следовать всем своим обязательствам в области прав человека, заявил 21 ноября президент РФ Владимир Путин в приветствии проходящей в Москве международной конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

Глава государства обратил внимание, что на протяжении всего конфликта в Донбассе и Новороссии международные институты в сфере прав человека, среди которых СПЧ ООН и Совет Европы, показывают свою ангажированность.

Ввиду их очевидной предвзятости Россия была вынуждена была отказаться от членства в этих структурах, продолжая четко выполнять свои обязательства в области прав человека, подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта 2022 года было объявлено о выходе России из Совета Европы. В июне того же года Путин подписал закон, по которому решения, вынесенные после прекращения полномочий РФ в ЕСПЧ, не подлежат исполнению в России.

Выход России из Совета Европы 15 марта 2022 года не отразился на правах человека в стране — Конституцией РФ установлены более широкие гарантии прав и свобод человека и гражданина по сравнению с положениями Европейской конвенции о правах человека, заявлял генпрокурор Игорь Краснов.