Киев, 29 апреля, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Украинский футболист и тренер, бронзовый призёр Олимпиады в составе сборной СССР по футболу Михаил Фоменко скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе киевского «Динамо».

Джордж Симмонз/РИА Новости

«29 апреля на 76-м году жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием перестало биться сердце бывшего выдающегося игрока и тренера киевского «Динамо», экс-тренера сборной Украины Михаила Фоменко», ― сообщил клуб в Telegram-канале.

Сотрудники и игроки клуба выразили соболезнования семье спортсмена.

Михаил Фоменко родился в селе Малая Рыбица в Сумской области на Украине. Начал заниматься футболом в 14 лет в школе клуба «Спартак». В разные годы играл на позициях центрального защитника за команды «Спартак» (Сумы), «Заря» (Ворошиловград, ныне Луганск), киевское «Динамо».

В чемпионатах СССР провёл 232 матча, забил один гол, в еврокубках ― 39 матчей. В 1972–1976 годы сыграл за сборную СССР 24 матча. Дебютировал 16 июля 1972 года в матче со сборной Финляндии (1:1).

Фоменко ― чемпион СССР (1974, 1975 и 1977 годы), серебряный призёр чемпионата СССР (1972, 1973, 1976), победитель Кубка обладателей кубков УЕФА (1975 год), Суперкубка УЕФА (1975), Кубка СССР (1974, 1978), серебряный призёр четвёртого чемпионата Европы, бронзовый призёр Игр XXI Олимпиады в Монреале (1976 год).

После завершения карьеры игрока в 1979 году он занялся тренерской работой. Наибольших успехов Фоменко добился в качестве наставника киевского «Динамо», приведя команду к победе в чемпионате Украины и кубке страны. Также специалист возглавлял сборную Украины с 2012 по 2016 год.