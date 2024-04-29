Краснодарский край, 29 апреля, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Пять человек погибли в дорожной аварии в Краснодарском крае, сообщили 29 апреля в пресс-службе регионального управления МВД.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Инцидент произошёл на трассе в Курганинском районе. На встречную полосу выехал автомобиль Volkswagen Tiguan, двигавшийся в сторону города Курганинска. Произошло столкновение с Toyota Hiace, ехавшей в сторону Армавира.

«В результате ДТП погибли водитель и пассажир Volkswagen, а также водитель и два пассажира Toyota», — сообщили в МВД.

Как сообщало ИА Регнум, в Башкирии в дорожной аварии в Кугарчинском районе погибли четыре и пострадали три человека. Среди погибших двое детей. Столкновение Chevrolet Lanos и ВАЗ 2110 произошло возле деревни Ибраево на трассе Магнитогорск — Ира.