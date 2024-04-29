Калининград, 29 апреля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Сергей Игнашевич на послематчевой пресс-конференции прокомментировал неожиданную победу над московской командой ЦСКА во встрече 26‑го тура Российской премьер-лиги.

Виталий Невар/ТАСС

Как отметил Игнашевич, он рад за своих подопечных и болельщиков «Балтики». Тренер также поздравил их с победой в матче.

«Почему после первого забитого мяча продолжили давить вместо того, чтоб сесть в оборону и удержать счёт? Считаю, что мы провели ровный матч. После счёта 2:0 ЦСКА поменял схему, упростил футбол, и у нас пошли ошибки. Мы сделали замены оборонительного характера. А при счёте 1:0 неправильно садиться в оборону», — сказал он.

«Балтика» вечером 28 апреля уверенно переиграла ЦСКА в домашнем для калининградцев матче 26‑го тура РПЛ со счётом 3:1.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля ЦСКА победил «Балтику» в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России. Игра прошла на домашнем поле армейцев в Москве и закончилась их победой со счётом 2:0.

В результате этого ЦСКА прошел в финал турнира. «Балтика» же перешла в нижнюю сетку РПЛ и продолжит играть в Пути регионов.