Киев, 28 апреля, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Киевскому режиму следует опасаться предупреждения России о создании санитарной зоны в случае продолжения обстрелов территории РФ со стороны ВСУ, заявил 28 апреля депутат Верховной рады Украины Роман Костенко.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Ширина такой зоны может составить десятки километров, сказал депутат в эфире YouTube-канала «Прямой».

«Думаю, что мы больше всего должны бояться заявлений (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина о создании санитарной зоны. Это они могут сделать, применяя КАБы (корректируемые авиабомбы. — Прим. ред.). Они могут занять десять, двадцать, тридцать километров для того, чтобы, ну скажем, создать санитарную зону и обезопасить свои области», — заявил Костенко.

Как передавало ИА Регнум, в начале 2024 года Путин заявил о необходимости расширить демилитаризованную зону на Украине. Зона должна быть такого размера, чтобы обеспечить безопасность мирных городов от обстрелов, сказал глава государства. Санитарная зона на контролируемых Киевом территориях должна быть сложно преодолима для средств поражения, имеющихся у ВСУ, пояснил президент.

Позднее глава государства назвал большой ошибкой решение Вашингтона начать поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения и лишь продлит агонию киевского режима, подчеркнул президент.

Чем более дальнобойные ракеты западные страны будут поставлять киевскому режиму, тем больше Россия будет расширять буферную зону, необходимую для обеспечения безопасности страны, заявил 25 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.