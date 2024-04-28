Улан-Удэ, 28 апреля, 2024, 16:10 — ИА Регнум. В Улан-Удэ в стиральной машине нашли тело четырёхлетнего мальчика, который пропал ранее. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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«Предварительно, мальчика могли убить и спрятать в стиральной машине в гараже-пристройке его же дома. Следователи ждут результатов экспертизы, чтобы узнать точную причину смерти. Под подозрением семья ребёнка», — следует из сообщения.

Уточняется, что мальчика звали Артём. Он проживал в доме по улице Пристанской в Улан-Удэ. О том, что ребёнок пропал, стало известно накануне, 27 апреля.

В посте говорится, что в поисках силовикам помогали волонтёры. Страшную находку обнаружили 28 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, в этот же день в Барнауле мужчина сбросил ребёнка с высоты второго этажа на железнодорожном вокзале, после чего попал под проходящий поезд. И девочку, и мужчину, получивших травмы, увезли в больницу.

Ранее в Тверской области мать убила сына маникюрными ножницами сразу после родов. Согласно версии следствия, 23 апреля подозреваемая родила сына у себя в квартире, после чего нанесла младенцу многочисленные удары маникюрными ножницами. Ребёнок скончался на месте.