Баутцен, Германия, 28 апреля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Жителя Германии Никласа Маттеи, известного как «мастер доносов», ударили в городе Баутцен в Саксонии. Об этом сообщает 28 апреля издание Focus.

Кадр из видео Никлас Маттеи

Накануне вечером 18-летний Маттеи вёл в Баутцене прямую трансляцию для своего канала. Внезапно кто-то ударил юношу кулаком в лицо и разбил ему нос.

«Против предполагаемого правонарушителя немедленно были выдвинуты обвинения», — говорится в сообщении.

После прогулки по Баутцену Маттеи сел в автомобиль своего друга, в этот момент вокруг машины собрались около 200 человек. Ситуация была напряжённой, один из собравшихся спросил юношу, успешным ли был его день. После этого Маттеи получил удар в лицо, а прохожие принялись аплодировать, уточняет Bild.

Маттеи известен в Германии тем, что ездит на велосипеде, выискивает нарушителей правил парковки и докладывает о них в полицию. Одетый в яркий светоотражающий костюм юноша уже написал, по его словам, 4227 жалоб. Зачастую «мастер доносов» сталкивается с агрессией.

Ранее он заявил, что разбогател бы в случае переезда в шведский город Уппсала, где за сообщения о неправильной парковке власти платят по 100 крон (около €8,7).