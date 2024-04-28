Екатеринбург, 28 апреля, 2024, 12:47 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пройдёт проверка в детском саду, в котором воспитатель пнула ребёнка на прогулке. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Sebastian Gollnow/dpa/picture-alliance/ТАСС

Уточняется, что видео, на котором запечатлено произошедшее, сняли случайные очевидцы.

«Женщина подметала песочницу, перешла к лавочке, на которой сидели дети, и, вместо того чтобы попросить воспитанников отойти, отправила ближнего на землю с ноги», — описывает случившееся Telegram-канал.

Также на кадрах видно, что после того, как ребёнок упал от удара и заплакал, воспитательница не подошла к нему. Она продолжила подметать скамейку, с которой грубо прогнала детей.

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Сообщается, что этой видеозаписью уже заинтересовались правоохранители.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что воспитатель детского сада «Малышок» в подмосковном Щёлкове избила ребёнка во время прогулки. Отмечается, что педагог оттащила стоявшего на коленях ребёнка от конструкции на площадке, после чего дважды ударила его рукой, пока тот лежал на земле. Родители требуют её уволить.

В городе Лукоянове Нижегородской области двухлетнюю девочку подвесили на заборе в детском саду. Во время прогулки её за одежду на доски забора зацепила воспитатель. Ребёнок пытался освободиться и повис на куртке, а воспитатель наблюдала за этим и только через некоторое время помогла девочке после сделанного жестом внушения. Родители обратились в полицию после того, как увидели снятые их знакомой кадры. Педагога отстранили от работы на период служебного расследования.