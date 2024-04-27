Джакарта, 27 апреля, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Москва готова вернуться к переговорам с Индонезией о закупке российских истребителей Су-35, если Джакарта разделит это намерение. Об этом сообщил военный атташе посольства России в Индонезии Максим Лукьянов в ходе брифинга.

Dmitry Terekhov

«Могу сказать, что, если Индонезия снова хочет закупить самолёты Су-35, мы готовы поставлять их. Мы готовы вести переговоры об этом», — цитирует слова российского дипломата индонезийский журнал Tempo.

Как сообщало ИА Регнум, сделка по закупке российских истребителей Су-35 на сумму в 1,1 млрд долларов, о которой велись переговоры с 2018 года, не состоялась. Индонезийская газета Bisnis писала, что виноваты в этом Соединённые Штаты Америки. США «настоятельно рекомендовали» Джакарте прекратить переговоры с Москвой по данному вопросу. В декабре 2021 года Индонезия отказалась от закупки авиатехники якобы по бюджетным соображениям. Уточняется, что изначально власти согласились приобрести у РФ 11 единиц Су-35.