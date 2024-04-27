Шпицберген, Норвегия, 27 апреля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. В Норвегии на Шпицбергене оштрафовали туриста за то, что он слишком близко подошёл к моржу. Сумма штрафа составила 12,5 тыс. норвежских крон (1,1 тыс. долларов), сообщает газета VG.

Global Look Press/A. Hartl/blickwinkel

«Он приблизился к моржу, чтобы его сфотографировать. В результате инцидента мужчина был оштрафован на 12,5 тыс. норвежских крон», — следует из материала.

Издание поясняет, что, подойдя к лежащему на льдине моржу, он нарушил закон об охране окружающей среды. Сообщается, что перемещения на архипелаге не должны вызывать излишнего беспокойства у животных.

Уточняется, что турист не стал опротестовывать штраф.

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