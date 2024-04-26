Владивосток, 26 апреля, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Во Владивостоке скончалась пациентка, впавшая в кому после плановой косметологической операции, сообщили журналистам 26 апреля в прокуратуре Приморья.

Af.mil Пластическая хирургия

«Вчера женщина умерла. По результатам вскрытия будет назначена комиссионная экспертиза», — уточнили в ведомстве.

Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой.

В Следственном управлении СКР по Приморскому краю уточнили, что 10 апреля 58-летняя местная жительница обратилась в ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» для проведения плановой операции. После оперативного вмешательства «в результате действий работников медучреждения у женщины развилось жизнеугрожающее состояние комы».

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациента после операции в клинике пластической хирургии в Москве. Следователи установили, что 35-летний мужчина умер через десять дней после операции, которую проводили в частной клинике.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 17 апреля поручил предоставить доклады о расследовании уголовных дел об опасных операциях, которые, как предполагается, проводил нейрохирург в частной клинике Москвы. Сюжет о нескольких неудачных операциях вышел на одном из федеральных телеканалов. Пациенты заявили об ухудшении состояния здоровья и получении инвалидности после оперативных вмешательств. Уголовные дела возбуждены по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.