Санкт-Петербург, 22 апреля, 2024, 16:27 — ИА Регнум. В штаб-квартире Русского географического общества (РГО) в Санкт-Петербурге журналистам показали одну из самых больших русских карт в истории, изготовленную в период царствования Петра I. Её размер приблизительно такой же, как стена квартиры в типовом панельном доме.

картографический отдел РГО

В РГО рассказали, что это карта Сибири, которую создал инженер, географ и иконописец Семён Ремезов в период между 1696 и 1698 годами.

Экспонат демонстрирует, как развивалось государство, осваивалась Сибирь, каким было мировоззрение землепроходцев, отметили в обществе.

«Карта была создана для Сибирского приказа, потом перешла во владение Петра Великого — висела в его резиденции, прибитая мебельными гвоздями к стене. По ней он проводил экзамены для тех, кто был не очень сведущим в географии», — рассказал председатель реставрационной комиссии Илья Гуров.

Он добавил, что карта была выставлена в Эрмитаже, однако осталась малоисследованной в отличие от других карт и атласов Ремезова.

«Она напоминает икону, образы преподобных Зосимы и Савватия из Соловецкого монастыря. Когда мы проводили инструментальные исследования, выяснилось, что карта создавалась по иконописным технологиям», — пояснил Гуров.

Он уточнил, что те места, которые кажутся тёмными, на самом деле покрыты двумя слоями драгоценных металлов — серебром и сусальным золотом. А те участки, которые выглядят зелёными, на самом деле раньше были синими.

«Цвета нанесены природными минеральными красками, и более чем за 300 лет они изменили свою структуру», — отметил эксперт.

У карты Сибири есть и другие «особенности». В частности, север и юг у неё поменялись местами. Кроме того, у экспоната нет привычного масштаба и координатной сетки. Расстояния на ней рассчитываются дневными переходами, а ориентирами служат места, где «Александр Македонский ружьё закопал».

В РГО сообщили, что на данный момент карту нужно реставрировать. По поручению президента общества Сергея Шойгу команда специалистов приступила к работе, которая продлится на протяжении текущего и будущего года.

Ранее Русское географическое общество запустило новый проект — Всероссийский конкурс «Классная география». Он посвящён одноимённому школьному предмету. Организатор предлагает ученикам провести познавательные уроки в необычном формате.

Финал конкурса «Классная география» состоится в ноябре 2024 года в штаб-квартире РГО в Москве. Финалисты получат ценные подарки от РГО, а школы-победители — денежные призы на оснащение класса географии.

Также РГО приняло участие в презентации издания «Физическая география» Иммануила Канта на русском языке в рамках Балтийского культурного форума, который начался 18 апреля в Светлогорске.