Ставрополь, 22 апреля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Чёрные ящики изъяты с места падения ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 в Ставропольском крае и направлены на расшифровку. Об этом сообщает 22 апреля издание «Ведомости».

Телеграм губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Отмечается, что состояние параметрического и речевого самописцев удовлетворительное, данные с них помогут установить подробности произошедшего. Устройства отправили на расшифровку в военную лабораторию.

Четвёртого члена экипажа самолёта пока не нашли.

Как сообщало ИА Регнум, дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России разбился на Ставрополье 19 апреля. Он упал в поле в районе хутора Богомолов Красногвардейского муниципального округа.

Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что жертв и разрушений на земле не было. Двоих лётчиков нашли живыми в поле и госпитализировали, их жизни вне опасности. Третий член экипажа погиб, поиски четвёртого продолжаются.

Командир экипажа принудительно катапультировал из падающей машины помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. Сам он остался в самолёте, чтобы увести машину от жилых домов.