Ставрополь, 20 апреля, 2024, 01:16 — ИА Регнум. Некоторые члены экипажа бомбардировщика ВКС России Ту-22М3, упавшего в Ставропольском крае, катапультировались с борта, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

(сс) Max071086 Ту-22М3

Об этом он написал 19 апреля в своём в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что двоих летчиков нашли живыми в поле. Их госпитализировали. Жизни пострадавших ничего не угрожает. Третий член экипажа погиб. Кроме того, после крушения начались поиски ещё одного лётчика.

Telegram-канал Mash в свою очередь написал, что первый командир экипажа перед падением воздушного судна принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора.

Сам он остался в самолёте, чтобы увести машину от жилых домов.

Как сообщало ИА Регнум, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение 19 апреля в поле в Красногвардейском округе Ставропольского края. В Минобороны России уточнили, что самолёт возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать техническая неисправность. Кроме того, в ведомстве добавили, что бомбардировщик летел без боекомплекта на борту.