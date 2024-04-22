Киев, 22 апреля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. В Одесской области военный ВСУ, патрулировавший границу, сбежал в Молдавию, пишет украинское издание «Страна. ua».

Государственная пограничная служба Украины

Отмечается, что об этом рассказал его брат в одной из социальных сетей.

«Произошло это в селе Серпневое Тарутинского района», — говорится в сообщении.

Военный дождался, когда уснёт его напарник, после чего он переоделся в гражданскую одежду. Мужчина оставил форму и оружие около дерева, а после перешёл границу. При этом его брат продолжает служить, пишет издание.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об увеличении числа случаев дезертирства в украинской армии, отметив, что беглецы занимаются мародёрством на подконтрольной Киеву территории. Министр объяснил бегство военных из ВСУ крупными успехами российской армии. Он добавил, что российские бойцы продвигаются вперёд, не давая противнику закрепиться для обороны.

Шойгу также отметил, что киевский режим скрывает от украинцев реальную обстановку на фронте, пытаясь выдать за успехи армии теракты против жителей России. На этом фоне киевский режим продолжает наращивать принудительную мобилизацию.

Ранее украинские бойцы застрелили замполита и командира, которые принуждали их идти на бесполезный штурм, рассказал военкор Юрий Котенок.