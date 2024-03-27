Москва, 27 марта, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Украинские бойцы застрелили замполита и командира, которые принуждали их идти на бесполезный штурм, сообщил военкор Юрий Котенок 27 марта в Telegram-канале.

Serhii Hudak/Global Look Press

Военкор опубликовал фотографии убитых. Это майор 72-й бригады ВСУ Евгений Буковяка и командир гранатометного взвода, старший лейтенант Александр Бойко. Они погибли в результате конфликта с подчинёнными 24 марта на угледарском участке фронта.

«Причиной конфликта стало недопонимание касательно темпов утилизации личного состава в бесполезных штурмах», — написал Котенок.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, украинское командование целенаправленно бросает личный состав в «мясные штурмы» без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, в такие атаки бросают неподготовленных бойцов из восточной и центральной частей Украины.

Марочко сообщил 27 марта, что на купянском участке фронта командование за счёт неподготовленных бойцов пытается сберечь более опытных. У села Синьковка недавно мобилизованных отправили в атаку в авангарде, при этом за ними шли «обстрелянные» и более мотивированные группы.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил 21 марта, что ВСУ предпринимали попытки «мясных штурмов» в районе села Работино. Он отметил, что российские солдаты каждый день брали в плен украинских бойцов, причём многие сдавались добровольно.