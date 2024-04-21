Харьков, Украина, 21 апреля, 2024, 22:31 — ИА Регнум. В Харькове, подконтрольном Вооружённым силам Украины, прозвучал взрыв. Об этом в воскресенье вечером, 21 апреля, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны», — написал он в своём Telegram-канале.

Терехов уточнил, что в результате взрыва, произошедшего на окраине города, пострадал минимум один человек. Согласно данным онлайн-ресурса оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, около 20:15 по местному времени (совпадает с мск) воздушная тревога была объявлена в Харьковской области.

Министерстве обороны России пока не сообщалось о каких-либо ударах по объектам на территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе. По словам мэра города Геннадия Труханова, взрыв прогремел на транспортно-логистическом объекте припортовой инфраструктуры.

В ночь на 21 апреля взрывы также прогремели в подконтрольным ВСУ Херсоне и Харькове. На тот момент режим воздушной тревоги действовал в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях. В подконтрольной Киеву части Херсонской области воздушная тревога на момент взрыва не объявлялась.