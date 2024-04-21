Чернигов, Украина, 21 апреля, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Дополнительные полосы обороны начали возводить в Черниговской и Сумской областях Украины. Об этом стало известно 21 апреля.

Иван Шилов ИА Регнум

«Линия обороны выстроена, она уже есть, и мы её усиливаем. Вглубь выстраиваются дополнительные полосы, очень мощные», — заявил спикер группировки ВСУ «Север» Вадим Мысник в украинском телеэфире.

Как сообщало ИА Регнум, украинский журналист и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов сравнил подготовку линий обороны ВСУ и армии России. Он заявил, что ВСУ не могут создавать такие же качественные позиции, как российские военные, поэтому на фронте у украинских войск и нет никаких стратегических укреплений. По его словам, украинские войска столкнулись с нехваткой спецтехники и бетона. Бойцам приходится строить укрепления своими силами, рыть окопы лопатами.

Командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град 20 апреля сообщил, что ВСУ начали готовить новую линию обороны за подконтрольным Киеву городом Херсоном. По его сведениям, линии возводят за городом, примерно на границе Николаевской и Херсонской областей за Посад-Покровским и как минимум до Снигирёвки.