Украина, 20 апреля, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Украинская армия начала готовить новую линию обороны за подконтрольным Киеву городом Херсоном, рассказал 20 апреля командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град, сообщила «Российская газета».

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

«ВСУ активно готовят линию обороны за городом, примерно на границе Николаевской и Херсонской областей за Посад-Покровским и как минимум до Снигирёвки», — заявил Град.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, о нанесении российскими военными ударов по ВСУ в Херсонской области, в результате которых украинская армия потеряла за неделю до 365 военных. Удары по ВСУ ВС России нанесли в Херсонской области в районе Берислава, посёлка Ивановка и сёл Михайловка и Никольское.

Начальник пресс-службы группировки российских войск «Днепр» Роман Кодрян 20 апреля сообщил, что на херсонском направлении ВС России вели в течение суток успешные действия по освобождению села Работино.