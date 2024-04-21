Сеул, 21 апреля, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи заявили протест в связи с очередным посещением в Токио японскими политиками храма Ясукуни и подношением даров от правительства Японии храму, который соседние страны Азии ассоциируют с преклонением перед японским милитаризмом. Об этом 21 апреля сообщило агентство Reuters.

Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

«Правительство выражает глубокое разочарование и сожаление в связи с тем, что высокопоставленные японские лидеры снова оправили дары или посетили храм Ясукуни, который прославляет прошлые военные агрессии Японии и защищает военных преступников», ― говорится в заявлении министерства иностранных дел Южной Кореи.

Южнокорейское правительство призывало чиновников Японии «прямо смотреть в глаза истории» и действиями демонстрировать искреннее и скромное размышление о содеянном в прошлом. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что это важная основа для развития ориентированных на будущее отношений между Южной Кореей и Японией.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение к начавшемуся религиозному празднику в синтоистский храм Ясукуни, который ассоциируется в азиатских государствах с японским милитаризмом. Он направил туда украшенное красными лентами японское вечнозелёное дерева сакаки с надписью: «От премьер-министра Фумио Кисиды».

Как правило, такое подношение — это два небольших постамента с ниспадающими лентами пяти цветов, которые венчает веточка сакаки. На украшениях также располагаются зеркало, меч и символическое украшение магатама, совпадающие с «Тремя сокровищами», являющимися символами императорской власти.

При этом Кисида воздержался от личного посещения храма, так как это вызывает острую реакцию некоторых стран, в первую очередь Южной Кореи и Китая. В то же время министр по делам восстановления экономики Ёситака Синдо посетил храм лично.

В синтоистском храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,46 млн солдат и офицеров, погибших во время японских войн, в том числе казнённых после Второй мировой войны по приговору международного Токийского трибунала 14 военных преступников.