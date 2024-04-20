Луганск, 21 апреля, 2024, 00:15 — ИА Регнум. Шесть человек погибли, один пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в Славяносербском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что авария произошла около 16:40 мск в Славяносербском районе на автотрассе Р-343 «Луганск — Лисичанск» возле посёлка Желобок. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Pajero, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем УАЗ.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi Pajero, а также водитель и трое пассажиров УАЗ. Ещё один пассажир УАЗ направлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На место происшествия выехал прокурор Славяносербского района. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в надзорном ведомстве.

Уточняется, что предварительная квалификация происшествия — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в подмосковном Щёлково произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В результате ДТП пострадали десять человек. Предварительно, водитель автобуса врезался в грузовик из-за несоблюдения дистанции при движении.

Также сообщалось о гибели трёх человек в результате ДТП в Адыгее. Автомобиль, которым управлял 17-летний подросток, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Газель». Погиб водитель легкового автомобиля и два его пассажира. Водителя «Газели» госпитализировали.