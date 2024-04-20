Майкоп, 20 апреля, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Автомобильная авария, произошедшая в Адыгее после выезда на встречную полосу машины, которой управлял 17-летний подросток, привела к гибели троих человек, сообщил пресс-центр республиканского МВД.

Кадр из видео

«По предварительной информации, 17-летний житель Теучежского района, находясь за рулем автомобиля «Гранта», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовой «Газелью», — рассказал представитель ведомства.

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ДТП произошло утром 20 апреля в Теучежском районе, возле аула Вочепший на 39-м километре федеральной трассы А-160 «Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск». В легковом автомобиле, выехавшем на встречную полосу, кроме водителя, были пассажиры 17 и 18 лет. Погибли все трое. Водителя «Газели» госпитализировали.

На место прибыли оперативные службы. Сотрудники Госавтоинспекции и следственных органов выясняют все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Башкирии погиб 16-летний чемпион по воркауту Всероссийских пляжных игр. Парень управлял автомобилем и врезался в грузовик. Вместе с ним ехал 14-летний приятель, он получил травмы. Как оказалось, парень купил машину.