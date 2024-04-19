Москва, 19 апреля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Проект создания программного комплекса для сейсмогеологического изучения недр представили специалисты корпоративных научных институтов «Роснефти». Планируется, что комплекс «РН-СЕЙСМ» сможет обрабатывать, интерпретировать и моделировать данные сейсморазведки.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Российские нефтяники представили проект ПО для сейсморазведки

«Мы делаем всё возможное, чтобы российская нефтегазовая отрасль расширяла свою цифровую импортонезависимость», — заявил менеджер управления инновационных проектов «Роснефти» Алексей Пестриков. По его словам, программные продукты компании создаются мультидисциплинарными командами, в составе которых работают не только высококвалифицированные программисты, но и физики, математики, геологи, геодезисты, проектировщики. «Благодаря такой синергии наша компания в короткие сроки создала целую линейку наукоёмкого софта, которая сейчас насчитывает 24 продукта, софты активно используются компаниями нефтегазовой отрасли», — отметил Пестриков.

Как рассказали разработчики, «РН-СЕЙСМ» объединяет геологическую, петрофизическую и сейсмическую информацию для построения цифровых моделей месторождений углеводородов. Внедрение нового ПО повысит качество и точность создаваемых цифровых моделей месторождений.

Выпуск промышленной версии программного комплекса планируется в 2026 году. Ожидается, что экономический эффект от внедрения импортозамещающей технологии составит 700 млн рублей к 2031 году.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Российские нефтяники представили проект ПО для сейсморазведки

«Чтобы быть первыми, нужно владеть современным программным обеспечением, — заявил на презентации проекта заместитель министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев. — Отрадно, что компания «Роснефть» непрерывно развивает что-то своё, и эта работа вылилась в серьезный набор программного обеспечения». Замминистра подчеркнул, что недостаточно создавать программные продукты, надо чтобы они не уступали тем решениям, которые использовались ранее. «Честь и хвала цифровизаторам «Роснефти» за то, что у них это получается», — отметил Эдуард Шереметцев.